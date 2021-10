​25 novos casos e 30 recuperados em 24 horas

Cabo Verde notificou hoje 25 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Num dia sem óbitos, mais 30 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

De acordo com o mesmo boletim, os laboratórios de virologia do país processaram 614 amostras desde sexta-feira, numa taxa de positividade de 4,1%. Os novos casos da doença foram confirmados na cidade da Praia (8), São Salvador do Mundo (2) e São Miguel (1), todos na ilha de Santiago.

São Vicente confirmou mais 10 infetados. Os restantes casos foram diagnosticados em São Filipe, no Fogo (1), Porto Novo, Santo Antão (1), Sal (1) e Ribeira Brava de São Nicolau (1).

O país passa a contabilizar 464 casos ativos 37036 casos recuperados, 346 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37870 casos positivos acumulados desde o início da pandemia.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação.