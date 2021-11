Prisão preventiva e proibição de contacto com a vítima a suspeitos de VBG e agressão sexual

Os Tribunais das Comarcas da Praia e da Boa Vista decretaram prisão preventiva, proibição de contacto e de aproximação da residência da vítima a três indivíduos suspeitos de vários crimes de violência baseada no género agravado, resistência contra autoridade e agressão sexual, com penetração, contra uma menor.

Segundo o Ministério Público, foi ordenada a detenção, fora de flagrante delito, de três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e os 46 anos de idade suspeitos dos referidos crimes.

Efectivadas as detenções, com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguido de 23 anos, residente na cidade da Praia, indiciado da prática de um crime de agressão sexual, com penetração, contra uma menor de 15 anos de idade, a medida de coação de prisão preventiva.

Ao arguido de 46 anos, também residente na Praia, indiciado da prática de três crimes de VBG agravado, foram aplicadas medidas de proibição de contacto e de aproximação da residência da ofendida.

Já ao arguido de 38 anos, residente na ilha da Boa Vista, indiciado da prática de três crimes de VBG agravado, e um crime de atentado ou resistência contra autoridade, foi aplicada prisão preventiva.