Detidos suspeitos de abuso sexual de menor e tráfico de drogas, no Sal e em São Vicente

A Polícia Judiciária deteve, na sexta-feira, 19, fora de flagrante delito, na localidade de Palmeira, ilha do Sal, um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, suspeito da prática de um crime de abuso sexual contra uma criança de 11 anos.

Em comunicado a PJ avisa que o detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado apresentação periódica, proibição de contactar com a ofendida e interdição de saída do país, como medidas de coação pessoal.

Essa detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Ainda no mesmo dia, A Polícia Judiciária, deteve, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 49 anos, suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas e armas.

E na sequência dessa detenção, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um Mandado de Busca, apreendeu, numa residência em Monte Sossego, duas armas de fogo, uma de calibre 9mm e outra de 6.35mm; Munições de salva de 9mm; Armas Brancas e uma certa quantidade de um produto que se presume ser estupefaciente “Cannabis”.

A mesma fonte avisa que o detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou apresentação periódica e interdição de saída, como medidas de coação pessoal.