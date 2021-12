Fogo: Delegacia de Saúde estima vacinar 90% da população com duas doses até final do ano

A Delegacia de Saúde de São Filipe fixou como meta atingir 90 por cento (%) da população elegível do município de São Filipe completamente vacinada até ao final do ano.

Dados disponibilizados pela delegada de Saúde de São Filipe/Santa Catarina, Joana Alves, indicam que no município de São Filipe estão vacinadas com as duas doses 10.554 pessoas, o que representa 83,6% da população elegível, que é de 12.616 pessoas, faltando neste momento pouco mais de duas mil pessoas para se atingir os 100%.

Com uma dose da vacina encontram-se 12.351 pessoas, correspondente a 97,8% da população elegível, faltando 265 pessoas para se atingir os 100% da população com a primeira dose.

No município de Santa Catarina do Fogo, o número de pessoas que já recebeu a primeira dose da vacina é de 2.516, representando 82,6% e com a vacinação completa, isto é com as duas doses, é de 1.861, correspondente a 61,1%.

Neste município, o processo está “relativamente mais atrasado” que no município de São Filipe, que, no universo dos três municípios, é o que tem a taxa mais elevada de vacinação, quer com a primeira, quer com a segunda dose.