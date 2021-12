Governo garante que está a trabalhar para normalizar abastecimento de água na Praia e São Domingos

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou hoje que o Governo está a trabalhar medidas para resolver o problema de insuficiência no abastecimento de água na Praia e em São Domingos e normalizar a situação.

“Devo dizer que no decurso da prestação de serviços surgem problemas, alguns deles técnicos, outros até decorrentes de investimentos porque, por exemplo, às vezes temos a necessidade de parar uma dessalinizadora para investir, fazer manutenção ou substituir”, referiu o governante ao ser questionado sobre a insuficiente quantidade de água disponibilizada nos últimos dias.

O governante que falava aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura da IX reunião do Comité de Pilotagem do Programa de Apoio ao sector da Água e Saneamento (Pasea), financiado pela cooperação luxemburguesa, explicou que o Governo está a inteirar-se de todo o sistema de produção.

“São questões técnicas e administrativas cujo conteúdo desconhecemos, neste momento, e vamos nos informar melhor, mas estamos seguros e já tive conhecimento de que medidas estão sendo tomadas no sentido da regularização”, assegurou.

Na última terça-feira, 07, a empresa Águas de Santiago (AdS) através de um comunicado explicou que a quantidade de água disponível diariamente nos municípios da Praia e de São Domingos revela-se insuficiente devido aos constrangimentos registados no fornecimento de água, por parte da Electra, empresa produtora.

Numa reacção ao comunicado da Águas de Santiago (AdS), hoje a administração da Electra disse que a empresa não está a disponibilizar água suficiente para abastecer os esses municípios porque a AdS “não tem cumprido” com o seu compromisso de pagamento.

A administração, através de comunicado, explicou que o contrato de fornecimento de água entre as duas empresas prevê uma quantidade mínima diária de entrega pela Electra mediante o pagamento do fluxo diário e diferença do pagamento da facturação no final do mês, pela AdS.