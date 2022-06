Cabo Verde quer "preencher os vazios" para uma melhor gestão ambiental

Cabo Verde tem cada vez mais desafios em matéria do ambiente. Posição do ministro do Ambiente, ao discursar esta manhã, na Praia, no acto central da comemoração do Dia Internacional do Ambiente, que se assinala anualmente a 5 de Junho.

Gilberto Silva começa por destacar a melhoria da administração do ambiente e assumir o que deve ser feito. “Temos que reforçar o quadro jurídico e institucional no domínio do ambiente, numa lógica evolutiva, como tem sido até agora, mas temos que ir muito mais longe”, declara, destacando que deve haver uma evolução de acordo com as necessidades. “Preencher os vazios, melhorar a performance das instituições, reforçar a articulação entre as várias instituições que contribuem para o ambiente”, exemplifica. O governante lembra que Cabo Verde tem 47 áreas protegidas e que é necessário fazer uma gestão dessas áreas. "Acima de tudo, criar as condições de uma boa gestão das áreas protegidas, para que possamos ser mais sustentáveis neste domínio, sermos efectivos em matéria de conservação da natureza", afirma. Este ano, o Dia Internacional do Ambiente é assinalado sob o lema “Uma Só Terra”, que destaca a necessidade de se viver de forma sustentável, em harmonia com a natureza e promovendo transformações a partir de políticas e de escolhas individuais e colectivas, rumo a estilos de vida menos poluentes e mais verdes.

