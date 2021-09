O Governo assina contrato de concessão do serviço de gestão e exploração de água com a AdR

Governo assinou hoje com a empresa Água de Rega (AdR) o contrato de concessão do serviço de gestão, exploração e distribuição de recursos hídricos para a rega. O Ministro da Agricultura e Ambiente diz que o contrato decorre do Decreto-lei no 47/2021 que aprova as bases gerais da concessão do serviço de gestão, exploração e distribuição dos recursos hídricos.

Gilberto Silva avança que este é mais um passo para a materialização da reforma do quadro jurídico e institucional que visa a melhoria da governança da água para rega. Uma reforma que o governante considera que tem que significar a melhoria das condições de produção para os agricultores em Cabo Verde. "Esta melhoria tem que ver com uma melhor gestão da centenas de furos, várias dezenas de nascentes, algumas barragens, sem contar com equipamentos adicionais de dessalinização de água para rega, e também de reutilização das águas residuais tratadas, inclui necessariamente um manancial grande de infra-estruturas hidráulicas", explica. Gilberto Silva considera que as alterações em curso trarão menores custos de produção e distribuição de água para os agricultores. Para o presidente do conselho de administração da Água de Rega, Jaime Ferreira, a assinatura do contrato significa que a empresa passa a ter todas as condições jurídicas para implementar a sua missão, nomeadamente o aproveitamento da linha de Crédito com a Eximbank Hungary, no montante de 35 milhões de euros. “Esses instrumentos referem-se à aquisição de equipamentos e montagem de dessalinizadores, reutilização da águas residuais em sete municípios, construções de reservatórios, construções de estações elevatórias. Mais de 60 furos em todas as ilhas serão objecto de intervenções, aquisição e distribuição de rede nas parcelas de agricultores com contadores, colocação de energia renováveis tanto nos dessalinizadores e furos, para reduzir o custo da produção da água para rega ", avança. Jaime Ferreira disse ainda que, no âmbito deste projecto, será aumentada a produção anual de água na ordem de 3,7 milhões de toneladas. O contrato de concessão do serviço de gestão, exploração e distribuição de recursos hídricos para a rega terá a duração de 25 anos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.