1,9 milhões de contos para projectos executados no quadro do Fundo do Ambiente

O Governo anunciou um envelope financeiro de 1,9 milhões de contos para serem executados nos próximos quatro anos, no quadro do Fundo do Ambiente. A informação foi avançada hoje pelo Ministro da Agricultura e Ambiente.

Gilberto Silva falava hoje à imprensa, após uma reunião que manteve com as Câmaras Municipais do País, para discutir como serão executados os projectos inerentes ao Fundo do Ambiente.

O governante avança que de acordo com as directivas do investimento do ambiente, a prioridade vai para o reforço da segurança sanitária do País.

“Isto significa que a maior parte dos projectos devem financiar obras que têm a ver com água, saneamento líquido, mas também reforço do sistema de gestão de resíduos sólidos, matadouros municipais, e outros investimentos que possam de facto ajudar a aumentar a qualidade do saneamento básico nos nossos municípios, e isto tudo dentro da abordagem Uma Só Saúde em que a saúde ambiental, a saúde veterinária e também a saúde humana contribuem para um bom estado de saúde a nível do pais ”, avança.

O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Hermínio Fernandes, diz que a grande novidade é a criação de uma conta especial para o Fundo do Ambiente.

O objectivo é garantir a transparência e a eficiência na utilização dos recursos do Fundo do Ambiente.

“Isso foi proposta dos municípios, assim como do governo. Foi consensual e estamos alinhados quanto ao funcionamento do Fundo do Ambiente. Estamos seguros de que, com este encontro, estamos em condições de assinar os contratos, fazer os desembolsos dos fundos para os municípios, e também garantir a sua aplicação, tendo em conta que serão aplicados em projectos estruturantes no sector da água, do saneamento, que são determinantes para aumentarmos a competitividade dos nossos municípios, e também garantir melhor qualidade de vida às nossas populações ”, explica.

Os contratos-programa entre as Câmaras Municipais e o Fundo do Ambiente vão ser assinados dentro de duas semanas conforme avançou o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva