Ano agrícola com produção de grãos e boa produção de pastos

O ano agrícola em Cabo Verde será muito próximo do normal, na maior parte do país. A afirmação é do ministro do Ambiente, proferida esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Gilberto Silva garante que há uma boa produção de pasto na maioria dos concelhos e acredita que haverá produção de milho e feijão nos concelhos mais agrícolas. "Há uma boa produção de pasto na maior parte dos concelhos, haverá alguma produção de milho e feijões também em boa parte dos concelhos, sobretudo os mais agrícolas. Em termos de recarga dos lençóis freáticos estamos no razoável, mas muito deficitário também em alguns concelhos, ou seja, nos temos uma situação bastante diferenciada que vai de crítica em poucos concelhos, a situação razoável em alguns outros concelhos”, explica. Gilberto Silva diz que o governo vai atender às necessidades que decorram de casos de avaliação da baixa produção agrícola, com acções concretas de mitigação e que "têm a ver com a questão de mobilização e distribuição da água, com bonificação da ração para os animais lá onde os criadores de gado tem problemas". Outras medidas serão tomadas quanto à distribuição de água também para os criadores de gado, "e acima de tudo a promoção do emprego público quando se justificar, para que as famílias mais afectadas possam ter acesso ao rendimento, e por isso também melhor acesso aos bens essenciais”, frisa. O Ministro da Agricultura e Ambiente diz que com base na avaliação do ano agrícola o Governo vai aprovar um plano específico de atenuação.

