Cerca de um milhão de dólares vão ser aplicados no âmbito do Projecto BIOTUR

Harmonizar os princípios inerentes à conservação da natureza, concretamente a biodiversidade, com as actividades económicas, principalmente o turismo, é um dos objectivos do projecto de integração da biodiversidade no sector do turismo – BIOTUR.

Conforme o ministro da Agricultura e Ambiente, à margem da XI reunião do comité de pilotagem do projecto, realizada esta manhã, na cidade da Praia, o turismo é o principal pilar de desenvolvimento económico de Cabo Verde. Gilberto Silva destaca que há trabalho a ser feito para preservar a biodiversidade. "Estamos a falar do financiamento de actividades de conservação da natureza nas áreas onde nós desenvolvemos o turismo, e a favor do turismo. Queremos dizer que não existe aqui aquela ideia de que só se faz a conservação, e a conservação vai contra a actividade do turismo, justamente o contrário. A conservação da biodiversidade, os ecossistemas podem contribuir de forma bastante positiva no desenvolvimento da actividade turística, e por esta via no desenvolvimento económico, trazendo vários benefícios ao Cabo-verdianos, refiro ao emprego, ao rendimento, e naturalmente também a promoção de Cabo Verde no mundo inteiro" explica Gilberto Silva garante que, até Setembro de 2022, será aplicado cerca de um milhão de dólares no âmbito do BIOTUR. “Portanto, é um projecto que vai em bom ritmo, e nós pensamos que até Setembro de 2022, estaremos em condições de terminar com as actividades, refiro-me a aplicação de cerca de um milhão de dólares na conclusão de estudos, na conclusão de outras ferramentas importantes de governação ”, avança. O BIOTUR é co-financiado pelo Fundo Global para o Ambiente (GEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Governo. O projecto é executado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, através da Direcção Nacional do Ambiente em parceria com a Direcção Geral de Turismo e Transportes.

