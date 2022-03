Governo quer aumentar a capacidade de armazenamento de cereais

O Governo vai estabelecer acordos com silos privados para aumentar a capacidade de armazenamento de cereais e assim aumentar a capacidade de stockagem daquele produto no país.

O ministro da Agricultura fez este anúncio esta manhã, durante uma visita aos silos no cais no Porto da Praia.

Gilberto Silva explica que o negócio dos cereais é feito pelos privados, mas que o Estado, em tempos de crise, deve assegurar as condições para que não haja ruptura de stock.

"Neste caso estamos a falar do milho, que é um produto muito importante, porque também assegura a actividade pecuária. Importamos cerca de 30 mil toneladas ao ano, e temos suma capacidade pública de stock à volta das 14 mil toneladas. Com adição destes silos, estaremos a elevar esta capacidade para 32 mil toneladas, o que nos daria satisfação, porque ultrapassa a capacidade que nós consumimos durante um ano ",explica.

Questionado sobre quanto Estado irá pagar pelo uso de silos privados, Gilberto Silva respondeu que “em termos de custos, da silagem e dessilagem dos produtos, que é o que importa para os comerciantes, Vão-se praticar os mesmos preços que estão sendo praticados no âmbito dos silos públicos. O Estado evidentemente terá um custo assumido no quadro da comercialização desses produtos, portanto, os importadores estão habituados a pagar a silagem e a dessilagem e continuarão a segurar isto e o Estado evidentemente criará as condições, e poderá cobrir outras despesas complementares necessárias”, avança.

O Ministro da Agricultura e Ambiente testemunhou esta manhã a chegada de 1,05 mil toneladas de arroz doado pelo Japão a Cabo Verde. Com a chegada desta doação, o período de stock do produto aumenta para cerca de oito meses.