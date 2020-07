Conselho de Administração da empresa Água de Rega Tomou posse hoje

Está na fase final o acordo de financiamento de 35 milhões de euros entre o Eximbank, da Hungria, e o governo de Cabo Verde para o projecto de mobilização de água. A afirmação é do Presidente do Conselho de Administração da empresa Água de Rega, que foi empossado hoje, na cidade da Praia

Jaime Ferreira, PCA da empresa Água de Rega, diz que o projecto tem como objectivo a construção de infra-estruturas e aquisição de equipamentos "como condutas de adução, estações elevatórias, reservatórios de armazenamento, conduta de distribuição, aquisição e montagem de dessalinizadoras, tratamento e reutilização de agua residuais, assim como a garantia de assistência técnica e de formação aos utentes e operadores da Água de Rega durante toda a fase de implementação do projecto", explica

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva fez questão de realçar algumas vantagens que quer ver de imediato operacionalizadas na empresa Água de Rega

“Em primeira mão a melhoria da manutenção e da gestão dos equipamentos e infra-estruturas de agua para rega, o aumento dos investimentos e parcerias, alavancagens financeiras necessárias para maior investimento no sector da agua e uma boa relação com as empresas de agua e saneamento”, avança.

O conselho de administração da recente empresa pública é formado por Jaime Ferreira, Cláudio Lopes, como administrador executivo, e Jose João Lopes Teixeira, administrador não executivo.