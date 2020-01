Comité do PASEA reúne hoje na Praia

A VII reunião do Comité de Pilotagem do Programa de Apoio ao Sector de Água e Saneamento (PASEA) decorre hoje, na Praia e tem como objectivo aprovar o plano operativo 2020 e prestar balanço das actividades do ano 2019.

Na reunião, que é presidida pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, participará também a encarregada de negócios da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo, Angèle Da Cruz.

O encontro acontece no âmbito do lançamento das actividades do programa para 2020 e vai permitir não só fazer o balanço das actividades do ano 2019, como, principalmente, apreciar e validar as propostas para o corrente ano, no quadro do PASEA.

O programa tem como princípio melhorar o acesso das populações à água potável e ao saneamento e assenta em três eixos de intervenção, sendo o primeiro a melhoria da sustentabilidade financeira do sector e da disponibilidade de dados sectoriais. O segundo eixo visa a melhoria da eficiência das empresas de prestação de serviços de água potável e o terceiro é voltado para a melhoria dos serviços de saneamento pelas instituições responsáveis.

O PASEA enquadra-se no Programa Indicativo de Cooperação 2016-2020 (PIC IV), estabelecido entre Cabo Verde e o Luxemburgo e tem como objectivo prosseguir e consolidar os esforços envidados na fase anterior do Projecto CVE/078 – Apoio ao Plano de Acção para Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, iniciado em Junho de 2016.

Em 2017, o programa, que tinha um fundo a volta de 5,2 milhões de Euros, foi aumentado pelo Governo de Luxemburgo para 8,3 milhões, conforme recorda a Inforpress.