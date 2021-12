Indivíduo que roubava viaturas na Praia fica em prisão preventiva

A Direcção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional deteve no dia 17 deste mês, em flagrante delito, um indivíduo que andava a roubar viaturas na cidade da Praia.

Num comunicado, a PN avisa que identificou e deteve, em flagrante delito, um individuo do sexo masculino, de 19 anos de idade, que roubava viaturas e delas retirava as baterias. Os automóveis eram depois abandonados entre as zonas de Castelão e Paiol e Coqueiro.

Segundo a PN, o indivíduo foi flagrado, graças a uma investigação que o sinalizava como principal suspeito. E que na posse deste indivíduo foram apreendidas parte dos objectos roubados, bem como as chaves falsas usadas para ter acesso às viaturas.

Conforme a mesma fonte, das viaturas roubadas, duas operam como táxis e as outras duas são automóveis particulares.

O indivíduo, de acordo com o mesmo documento, foi apresentado ao Poder Judicial, no dia 18, e depois de submetido ao primeiro interrogatório ficou em prisão preventiva a aguardar os trâmites processuais.