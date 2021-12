​Estagiários do IEFP denunciam quatro meses de subsídios em atraso

Os estagiários do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltam a denunciar os atrasos no pagamento dos subsídios de estágios profissionais. Em São Vicente, um grupo de estagiários concentrou-se esta manhã em frente ao edifício do IEFP, para apelar ao pagamento de cerca de quatro meses em atraso.

Empunhando cartazes com frases como “Fizemos a nossa parte, cumpra com a sua IEFP”, o grupo, através de Zenaida Silva, lembra que há um contrato com a instituição e que apenas estão a reclamar o seu direito depois de oito meses de estágio. “Estamos aqui porque começámos o nosso estágio profissional, fomos bem recebidos nas empresas, a quem agradecemos, mas fomos como profissionais. Estudámos durante quatro anos e fomos atrás de uma experiência. Só que temos um contrato com o IEFP e recebemos um subsídio para lá estarmos. Fizemos a nossa parte, mas não recebemos. Para ir ao estágio temos de vestir como deve ser, temos que comer. Estamos a reclamar apenas o nosso direito”, refere. Em São Vicente, segundo os manifestantes, mais de 100 estagiários estão na mesma situação e sem respostas. “Não temos uma resposta sobre quando vamos receber apesar de estarmos nas empresas sempre a trabalhar e a dar o nosso melhor. Se o Governo não podia pagar era só dizer que o estágio era de graça e apenas os que tinham condições podiam ir. Mas temos um contrato e queremos que seja cumprido”, diz. Gustavo Silva é cidadão estrangeiro e faz parte do grupo de estagiários com subsídio em atraso. Lembra que há contas por pagar. “Como chefe de família e estrangeiro tenho as minhas responsabilidades como qualquer pessoa. Infelizmente Cabo Verde não está a ajudar em nada, principalmente o IEFP. Temos as nossas contas – a renda da casa, comida, gás e todos nós temos o direito de receber aquilo que nos devem”, realça. Os jornalistas presentes no local tentaram uma reação da coordenadora do Centro de Emprego e Formação Profissional de São Vicente, Cláudia Rodrigues, mas, na recepção, foram informados de que a responsável não tinha conhecimento da concentração dos estagiários e que ainda não tinha autorização para falar sobre o assunto. Em Setembro, através de um comunicado, o IEFP reconheceu problemas no pagamento dos subsídios, totalizando uma dívida no montante de 55 mil contos, para 1500 estagiários. Na altura, esclareceu que os motivos que causaram os atrasos têm a ver com as fontes de financiamento do programa e com a previsibilidade de entrada de recursos através dos desembolsos da ajuda orçamental.

