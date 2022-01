SINDPROF acusa Ministério da Educação de obrigar os professores aprovados a participar num novo concurso

O Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF) denunciou, hoje, o Ministério da Educação de obrigar os professores aprovados em concurso no ano 2019/2020 e que se encontram a trabalhar com contrato de prestação de serviços a participarem num novo concurso.

Segundo a publicação feita, hoje na página oficial do facebook do SINDPROF, um grupo de professores aprovados no concurso de recrutamento de professores do ano 2019/2020, denunciaram ao Sindicato Democrático dos Professores, que já foram contactados pelo Ministério da Educação de que deverão participar num novo concurso.

Indignado com esta situação o SINDPROF, considera o acto como sendo injusto e ilegal, justificando que quando os professores aprovados no concurso foram chamados para leccionar, foi-lhes atribuído um contrato de prestação de serviço ao invés de um contrato de trabalho a termo.

O SINDPROF realçou que os professores alegam que receberam ameaças feita pelo pessoal dos serviços dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, obrigando-os a assinar o contrato de prestação de serviços para não ficarem sem trabalho.

“Desde o início do mês de Setembro que estes professores se encontram em salas de aulas a leccionar, num contexto de grandes desafios causados pela pandemia Covid-19” afirma o SINDPROF.

O SINDPROF considera que não é correto o Ministério da Educação tirar estes professores das salas de aulas para depois enviarem outros, defendendo que se o ME errou na hora de atribuição dos contratos, deve corrigir o erro dando aos professores um novo contrato.

“Não é nenhum favor que se está a fazer estes professores. É um direito deles, porque para além de serem formados e capacitados para leccionarem, foram aprovados num concurso”, acrescentou.