Olavo Correia visitou a Infraestruturas de Cabo Verde

As infra-estruturas em Cabo Verde não poderão ser financiadas apenas na base do Orçamento de Estado. A afirmação é do ministro da Finanças, em declarações aos jornalistas durante uma visita efectuada às instalações da Infra-estruturas de Cabo Verde (ICV).

Olavo Correia considera ser necessária a existência de uma equipa nacional que acompanhe todos os instrumentos de financiamento possíveis, nacionais e internacionais, mobilizando as verbas necessárias.

"Essa equipa tem de excelência, uma equipa capaz, altamente competente, jovem, que é a equipa que nós temos aqui e que vai ser acarinhada para poder fazer um trabalho ainda melhor por Cabo Verde. Eu penso que já fizeram um bom trabalho, podemos ver que as obras de hoje são feitas de forma transparente, não tem havido reclamações. Isso significa que os procedimentos estão a ser respeitados e a empresa é reconhecida no plano nacional. Estamos com obra de qualidade em todas as partes de Cabo Verde. Obras que foram planificadas, geridas pelas Infraestruturas de Cabo Verde. Mas temos desafios novos que estão na carteira, grandes projectos, grandes obras, que queremos edificar e que queremos que esta empresa, Infraestrutura de Cabo Verde, possa estar no centro, quer no planeamento, como também no financiamento, e na execução transparente " explicou.

O governante recorda que a ICV foi criada para cuidar de uma questão que é fundamental para o futuro do país.

“Tem a ver com o planeamento, execução das obras públicas, das infra-estruturas, isso é importante, porque o pais precisa crescer, precisa desenvolver, precisa de infra-estruturas inteligentes, nos mais diversos domínios da actividade económica, e é preciso que tenhamos uma entidade publica com capacidade para planear, para executar, para que possamos executar as obras com menor custo possível, e para que as obras tenham qualidade, mas também para que possamos ter um plano previsível de infra-estruturas, e que possa ser executado de forma consistente para que os pais possa ter as infra-estruturas necessárias para acelerar a sua dinâmica de desenvolvimento", avança.

Ao longo da tarde, o vice-Primeiro Ministro mantém uma conversa aberta com os trabalhadores da ICV.