Responsável do BEI destaca impacto dos investimentos na vida das pessoas

O Banco Europeu de Investimento (BEI), está focado em ajudar Cabo Verde na transição para uma economia livre de carbono e na transição digital. Revelação feita pelo vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, em declarações aos jornalistas, à margem do Diálogo de Alto Nível sobre Financiamento do Sector Privado do BEI, realizado pelo governo.

O vice-presidente da instituição financeira, Ricardo Félix, diz que existem meios e vontade e que o trabalho está a ser feito. “Mais importante do que milhões e bilhões de euros, de que muitas vezes passamos a vida a falar, é o impacto concreto na vida das pessoas. Assegurar que se tem 22% de energia renovável hoje e que se ambiciona ter 40% até 2030, e estar livre de carbono muito antes de 2050, isso sim, é ambição e é impacto na vida das pessoas”, explica. Por seu turno, o ministro das Finanças, Olavo Correia, destaca a importância do Diálogo de Alto Nível. Olavo Correia lembra que o governo quer que o sector privado tenha todas as informações sobre mecanismos de financiamento e de garantias existentes. "A União Europeia lançou um programa de investimentos para África, num montante de 150 mil milhões de euros, e nós queremos fazer parte deste envelope. Por isso, é muito importante o envolvimento, o engajamento e o cumprimento do sector privado, através de informações, agora directamente através do vice-presidente do Banco Europeu de Investimento”, comenta. “Para que o sector privado possa ter todas as informações, e retirar o máximo de proveito das oportunidades que a União Europeia coloca à disposição de África e à disposição de Cabo Verde", acrescenta. A missão do BEI a Cabo Verde tem como objectivo, entre outros, inteirar-se “in loco” dos avanços nas prioridades de cooperação definidas entre o Governo de Cabo Verde e a União Europeia, para o período 2021-2027, centradas na promoção de um crescimento verde.

