Salário mínimo deverá subir para 14 mil escudos em 2023. Funcionários públicos com aumentos - CCSL

O salário mínimo nacional deverá subir de 13 para 14 mil escudos no próximo ano. Na administração pública haverá aumentos de 1 a 3,5% para salários até 69 mil escudos. Revelação feita pelo presidente da CCSL no final da reunião do Conselho de Concertação Social.

José Manuel Vaz sai satisfeito do encontro.

“O aumento do salário mínimo foi consensualizado, saímos de 13 mil para 14 mil em 2023. Em 2024, em função da situação do país, vai-se discutir de novo a questão do aumento do salário mínimo nacional. Em relação à actualização salarial na administração pública, conforme tínhamos dito, as classes profissionais de categorias mais baixas vão ter um aumento em 2023. Quem ganha de 15 a 33 mil escudos vai ter um aumento de 3,5%. Quem ganha de 33 a 50 mil escudos vai ter um aumento de 2%. Quem ganha de 51 a 69 vai ter um aumento de 1%, incluindo os pensionistas a nível nacional”, revela.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento diz que as linhas gerais do orçamento para o próximo ano não têm uma resposta de consenso. Marcos Rodrigues refere que algumas questões ficaram aquém das expectativas.

"Houve algumas evoluções, obviamente, mas como deve compreender as empresas em Cabo Verde estão a atravessar uma fase conturbada, uma fase complexa, e as nossas exigências tinham a ver muito mais com o ponto de vista fiscal. A questão da revisão da lei laboral também já esta em pauta e o senhor vice-Primeiro-Ministro garantiu-nos que irá trabalhar nos próximos tempos com os restantes ministérios, na procura da solução da reforma da lei laboral", avança.

O vice-Primeiro-Ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital avança que o Orçamento 2023 tem um montante global de 77 milhões de contos. A proposta foi desenhada num contexto de muita indefinição

“Prevê medidas importantes para garantir a protecção de rendimentos, para ajudar as empresas no seu esforço de retoma económica. Temos um plano de retoma económica que foi aprovado para apoiar as empresas no acesso ao financiamento no mercado cabo-verdiano. Estamos a trabalhar com as empresas para acedermos ao mercado de capitais e às instituições financeiras, de financiamento internacionais. Estamos a trabalhar com as empresas para podermos atingir o mercado internacional, do ponto de vista da criação de condições para que possamos atrair mais clientes, mais turistas e mais investidores para Cabo Verde, para possamos amplificar as oportunidades", comenta.

O governo prevê um crescimento do PIB na casa dos 5%, estimativa que deverá ser revisitada em função da evolução do contexto internacional.