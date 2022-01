Número de internados nos hospitais com COVID-19 baixou de 70 para 24

​O director Nacional de Saúde (DNS), Jorge Noel Barreto, disse hoje, na habitual conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica, que o número de pessoas internadas nos hospitais tem baixado.

“O número de internados nos hospitais baixou consideravelmente. Até à semana passada ainda tínhamos cerca de 70 pessoas internadas nos hospitais do país e neste momento temos 24 pessoas, sendo que cinco estão no hospital Agostinho Neto, uma em situação mais grave”.

Desses doentes internados indicou que no hospital Baptista de Sousa estão 12 pessoas e que dois estão numa situação mais crítica, no hospital de Santa Rita Viera estão três pessoas internadas e uma delas está um pouco mais grave. No hospital Ramiro Figueira, no Sal, estão duas pessoas internadas, e uma delas encontra-se numa situação que inspira mais cuidados e no concelho de São Miguel está mais uma pessoa em observação, que está na delegacia de saúde.

Na Ribeira Brava em São Nicolau também estão mais outras pessoas, mas estas estão estáveis.

Segundo Jorge Noel Barreto, dos cinco doentes que se encontram numa situação que precisam de cuidados mais especiais, representam 21% dos internados. “A taxa de ocupação hospitalar está em 27,6%. Das cinco pessoas que se encontram em situação que inspira mais cuidados, dentro daqueles que estão internados dois não estão vacinados e a média de idade é de 65 anos”.

A média de idade destes doentes que estão internados é de 64 anos. "Sete não estão vacinados, o que representa 29%. Isso significa que a maioria está vacinada, mas como temos estado a dizer, neste momento em que a taxa de cobertura de vacinação é muito alta dificilmente iremos encontrar pessoas não vacinadas no meio dos doentes que estão internados, mas de qualquer forma devemos reparar que das pessoas que estão internadas cerca de 80% estão estáveis”.

O DNS afirmou que houve uma redução muito significativa da ocorrência de casos novos de COVID-19 em Cabo Verde, porém a taxa de positividade continua acima daquilo que é desejável, mas “pensamos que na próxima semana quando viemos fazer a análise a taxa de positividade poderá estar já inferior a 10%, o que vai se confirmando a tendência para a melhoria”.

Já a taxa de transmissibilidade (RT) citou que está abaixo de 1, está em 0,43, o que também vai de encontro com a evolução positiva nos últimos dias. Já temos seis concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes: São Domingos com 84, Santa Cruz 47, São Salvador do Mundo 35, Ribeira Grande de Santiago 35, São Miguel 111 e São Lourenço dos Órgãos 146. Ainda temos seis concelhos e 16 concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes”.

Neste momento, o país passa a contabilizar 490 casos activos, 54761 casos recuperados, 396 óbitos, 39 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55695 casos positivos acumulados.