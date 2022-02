“Neste momento a evolução epidemiológica é bastante positiva”, DNS

​A taxa de positividade a nível nacional passou de 25,4% para 4,6%. O número de pessoas internadas nas estruturas de saúde tem diminuído. Essas foram algumas das informações apresentadas hoje pelo director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no país.

Segundo Jorge Noel Barreto, a situação em termos de internamento melhorou consideravelmente, tendo em conta também a evolução positiva da situação epidemiológica em relação a COVID-19.

“Em termos de pessoas que se encontram internadas nos hospitais devido a COVID-19, temos um total de 16, sendo no hospital Agostinho Neto 3 e encontram-se estáveis, no hospital Batista de Sousa 9, mas uma dessas pessoas está numa situação mais crítica, e é uma pessoa que não está vacinada”, indica.

E no hospital Santa Rita Vieira disse que há duas pessoas internadas e estão estáveis, no hospital São Francisco de Assis, Fogo há uma pessoa internada, e que encontra-se numa situação estável e no hospital João Morais há uma pessoa internada que também está estável.

O director Nacional de Saúde indicou que a média de idade das pessoas que estão internadas, neste momento é de 67 anos. “Cinco dessas pessoas internadas não estão vacinadas, correspondendo a 31 %. São doentes críticos correspondentes a 6% dos doentes internados”.

Balanço

Em relação ao balanço dos últimos 14 dias, apontou que de 24 de Janeiro a 6 de Fevereiro, foi analisado um total de 9410 amostras que dá uma média de 672 amostras analisadas por dia, o que permitiu identificar um total de 437 casos novos nesse mesmo período, que dá uma média de 31 casos novos por dia. E isso nos dá uma taxa de positividade de 4,6%.

Já nos 14 dias anteriores, ou seja, de 10 a 23 de Janeiro mostrou que foi analisado um total de 19723 amostras que dá uma média de 1409 amostras analisadas por dia, foi identificado um total de 5016 casos novos nesse período, uma média de 358 casos novos por dia, e uma taxa de positividade de 25,4%.

"Há claramente uma melhoria bastante considerável da taxa de positividade. Neste momento, a evolução epidemiológica é bastante positiva e esperemos que assim continua”, sublinha.

Em termos da taxa de transmissibilidade a nível nacional, informou que o RT está em 0, 41, “também está inferior a 1. O que é algo positivo que temos estado a verificar desde semana passada, com valor semelhante”.

Em termos da taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias a nível nacional disse que está em 77 por 100 mil habitantes, e “já nos 14 dias anteriores estava em 881 por 100 mil habitantes, estava ainda muito alta, mas com a evolução bastante positiva que temos estado a verificar, esta taxa melhorou consideravelmente e neste momento já temos três concelhos com uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes, nomeadamente de Santa Cruz que tem 19 por 100 mil habitantes, São Salvador do Mundo 23 e Ribeira Grande em Santo Antão 12”.

“Também já melhoramos os resultados, em relação aos concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes. Neste momento temos 14 concelhos neste intervalo como a Praia que tem 46, Boa Vista 45, São Vicente 109, Tarrafal de Santiago 78, São Domingos 35, Sal 114, Santa Catarina de Santiago 50, Porto Novo 114, Paul 78, Tarrafal de São Nicolau 135, São Miguel 37, São Lourenço dos Órgãos 29, Mosteiros 76 e São Filipe 90”, citou.

E que ainda temos cinco concelhos que apresentam uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes como Ribeira Grande em Santo Antão que tem 154, Ribeira Brava São Nicolau 342, Maio 174, Santa Catarina do Fogo 213 e Brava 359.

Quanto ao óbito indicou que neste mês de Fevereiro já tivemos dois óbitos, e uma dessas pessoas não estava vacinada. “Neste momento temos um total de 398 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,7%”.

Neste momento, o país conta com 116 casos activos, 55239 casos recuperados, 398 óbitos, 40 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55802 casos positivos acumulados.