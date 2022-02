​HBS com mais de 120 casos de covid entre profissionais de saúde em Janeiro

Mais de 120 profissionais de saúde do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, ficaram infectados com o novo coronavírus desde Janeiro deste ano. A situação já está controlada, garantiu hoje o director clínico Paulo Almeida, em declarações à Rádio Morabeza.

“Da conta que tínhamos feito, de Janeiro para cá foram mais de 120 [profissionais de saúde infectados]. Foi um número bastante expressivo em pouco tempo. Ainda há profissionais de saúde que ainda não tiveram COVID-19 e existe essa susceptibilidade de ainda alguém contrair a doença”, refere.

Os casos aumentaram no seio dos profissionais de saúde no mesmo período em que o país registou uma subida exponencial de novas infecções, e numa altura em que as autoridades sanitárias confirmaram oficialmente a circulação da variante Ómicron em Cabo Verde.

“Neste momento a incidência já baixou consideravelmente. Tivemos situações em que num dia tivemos entre 10 e 12 profissionais de saúde infectados. Mas com a diminuição dos casos na população, as infecções também diminuíram, tanto em termos de internamento, como também no seio dos profissionais de saúde. Neste momento, a situação já está controlada”, garante.

A 5 de Janeiro, altura em que pelo menos 40 profissionais de saúde tinham testado positivo, a directora do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito, declarava que a situação tinha obrigado a uma “reorganização” com escalas de serviço “mais apertadas”.

Os profissionais de saúde estão especialmente vulneráveis à COVID-19, principalmente os que prestam cuidados de saúde directos e de maior risco de contágio, com casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2. Em todo o mundo, foram milhares os casos e mortes de trabalhadores infectados.