​Delegacia de Saúde de São Vicente quer vacinar cerca de 8.800 crianças acima dos 5 anos

A Delegacia de Saúde de São Vicente tem tudo a postos para vacinar cerca de 8.800 crianças contra a covid-19. A imunização dos menores com idade entre os 5 aos 11 anos começou hoje, um pouco por toda a ilha.

A abertura oficial da campanha de imunização aconteceu no início da tarde desta sexta-feira na Escola Valentina. Em entrevista à Rádio Morabeza, o delegado de saúde, Elísio Silva, garantiu que há equipas de vacinação em todas as estruturas de saúde da ilha do Monte Cara.

“Já temos equipas de enfermeiros criadas em todos os centros de saúde. Cada centro de saúde ocupa da escola e jardim da sua área de actuação. Os postos sanitários de Salamansa, Calhau e São Pedro também já estão a funcionar”, garante.

Com as equipas no terreno a vacinar, Elísio Silva pede a colaboração do Ministério da Educação e, em particular, dos pais e encarregados de educação.

“Não é algo que envolve apenas o Ministério da Saúde. Pedimos a participação dos pais e do Ministério da Educação porque é uma acção que envolve a todos”, pede.

A vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos iniciou-se na sequência de um donativo de vacinas Pfizer pediátrica por parte do Governo dos Estados Unidos da América (EUA). Serão necessárias duas doses, com intervalo de administração de 28 dias.

O delegado de saúde garante que a vacina é segura e espera a adesão dos pais ao processo.

“Se queremos proteger as nossas crianças de uma doença grave provocada pela covid-19 e de novas estirpes, temos que aderir à vacinação. Os pais devem preencher o documento disponibilizado pela escola ou jardim infantil e enviar juntamente com a ficha do PMI”, refere.

A nível nacional, a campanha de vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos começou no dia 10. O país quer imunizar cerca de 63 mil menores.

De acordo com o diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, o país tem atualmente disponíveis 20.000 doses de vacinas contra a Covid-19, mas está a “programar receber mais doses” em breve.