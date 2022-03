Cabo Verde já tem guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração

A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD), fez hoje o lançamento do guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração, na Cidade da Praia. A consultora Maria Estrela disse que esse guia será uma orientação para as pessoas que trabalham com a venda do álcool.

Maria Estrela avança que a nova legislação que regula a lei do álcool causou alguma inquietação no sector comercial. "Nós pensamos que é importante que tenham informações sobre a forma de como interpretam a lei, sobre o modo como podem atender os consumidores e, principalmente, focando muito na questão da venda de álcool. A CCAD tem sempre essa a preocupação de reduzir o consumo de substâncias que podem ser prejudiciais para a saúde, sobretudo substâncias psicoactivas. Mas o público jovem, os adolescentes merecem uma atenção especial, porque o consumo de álcool nessas idades causa problemas ainda mais graves do que nos adultos, e se actuarmos cedo vai evitar as dependências", explicou. A cerimónia de lançamento do Guia Orientador para Intervenção em Estabelecimentos Comerciais e de Restauração foi presidida pelo presidente da Câmara de Comércio de Sotavento. Marcos Rodrigues disse que a iniciativa é louvável e traz uma nova visão para a sociedade cabo-verdiana. "A Câmara de Comércio representa os operadores económicos que têm uma relação com a comercialização dos produtos alcoólicos. Sabendo que a sociedade tem problemas graves, que já estão mapeados e devidamente identificados, a nossa contribuição é importante na ajuda para colmatar esse flagelo na sociedade cabo-verdiana ", avançou. Com o lançamento do Guia, a CCAD pretende colmatar um certo défice informativo e formativo em relação à Nova Lei do Álcool e aos efeitos do consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo nos jovens, facilitando aos profissionais de estabelecimentos onde é permitida a venda de bebidas alcoólicas a aplicação de estratégias para transmitir de forma mais efectiva o conhecimento sobre a lei do álcool e contribuir para a prevenção do uso abusivo e indevido do álcool na sociedade cabo-verdiana.

