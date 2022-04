Dois indivíduos detidos por tráfico de drogas

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no dia 2, em flagrante delito, dois indivíduos, do sexo masculino, nacionalidade cabo-verdiana, de 32 e 33 anos de idade, pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco, em co-autoria.

Em comunicado, a PJ informa que apreendeu no dia 02 deste mês, na localidade de Tanquinho Norte - cidade de Santa Maria, ilha do Sal, uma quantidade de haxixe suficiente para 86 doses individuais, uma balança de precisão, produtos utilizados no consumo e confecção de doses de estupefacientes, mais de cem mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória.

Segundo a PJ essa operação aconteceu, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária.

A mesma fonte avisa que os detidos, foram apresentados na segunda-feira, 04, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, em que foi aplicado a um dos indivíduos - prisão preventiva, e ao segundo foi aplicado - apresentação periódica.