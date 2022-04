PJ detém suspeito de crimes de roubo em via pública em Mindelo

​A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que deteve, na terça- feira, 05, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, por crimes de roubo em via pública, no Mindelo.

Num comunicado a PJ, indica que todos esses crimes ocorreram entre os meses de Fevereiro a Março do ano em curso, nas zonas de Ribeirinha, Lombo Tanque, Alto Mira Mar e Centro da Cidade.

Ainda segundo a PJ esse indivíduo de 19 anos de idade, residente em Fonte Inês/Chã de Tiliza, foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A PJ avisou que o detido, foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado - apresentação periódica (três vezes por semana na PJ), interdição de saída do país, proibição de saída de casa a partir das 20:00 e de contacto com testemunhas do respectivo processo.