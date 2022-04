IV Inquérito às Despesas e Receitas Familiares vai custar 242 mil contos

O IV Inquérito às Despesas e Receitas Familiares (IV IDRF), que será realizado pelo Instituto Nacional de Estática (INE) está orçado em cerca de 242 mil contos. A informação foi avançada hoje pelo vice-presidente do INE, Fernando Rocha, no acto de apresentação e socialização do projecto do referido inquérito.

Fernando Rocha diz que a recolha de dados no terreno irá decorrer durante 12 meses. “O inquérito irá incidir sobre as famílias, iremos inquirir cerca de 7 mil e seiscentos agregados familiares. Está orçado em cerca de 242 mil contos, serão utilizados cerca de 85 agentes de terreno entre inquiridores, coordenadores e supervisores, e o inquérito será a nível nacional”, explicou. Fernando Rocha avança que um dos objetivos do IV Inquérito às Despesas e Receitas Familiares, é determinar a pobreza em toda a sua dimensão, assim como avaliar e medir a pobreza em todo o país. “Um grande objectivo também desta operação é avaliar o nível de conforto, ou nível de bem-estar das famílias cabo-verdianas. Temos ainda um terceiro objectivo. Como é sabido, nós a nível do sistema estatístico e o INE em particular, determinamos um indicador extremamente importante para o país, que é o PIB. Portanto para determinar o PIB, é preciso ter informações sobre o consumo das famílias, por isso, esta é a operação certa para dar essa resposta. Por último queremos determinar informações que irão permitir actualizar o cabaz de consumo das famílias no país, que é uma forma que nós permite determinar o índice de preços no consumidor, que como é sabido a taxa de inflação no país”, avançou. Fernando Rocha diz que o início da recolha dos dados está prevista para o mês de Outubro. O último Inquérito às Despesas e Receitas Familiares foi realizado em 2015.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.