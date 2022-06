Entregues dois primeiros carros eléctricos no âmbito do ProMec

O Governo fez hoje a entrega de dois carros eléctricos no âmbito do programa de incentivos à Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde (ProMec).

Cada beneficiário recebeu o montante de 6 mil euros para aquisição das viaturas, conforme o coordenador do ProMec, Léo Pagnac, em declarações aos jornalistas. “Os dois primeiros [carros] são entregues hoje. Como sabem, é muito difícil ter carros eléctricos hoje, porque há uma inércia na cadeia de valores da produção de veículos eléctricos. Já recebemos mais de vinte e dois pedidos para carros eléctricos no âmbito do programa”, avança.

“Para esses carros, que são considerados ordinários, os beneficiários receberam seis mil euros, um montante acima de 600 mil escudos cada um”, afirma.

O Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, considera o acto de entrega das viaturas um marco histórico no trajecto da mobilidade eléctrica em Cabo Verde.

“Portanto, é a passagem para uma nova etapa, uma etapa de aceleração de introdução de veículos eléctricos em Cabo Verde, com incentivos adicionais que estão a ser concedidos e também com inicio da construção de infra-estruturas públicas de carregamento em todas as ilhas do pais", explica.

Durante a entrega das viaturas eléctricas, também foi feito o lançamento do concurso para a selecção de uma concessionária para instalação e operação dos primeiros 44 postos de carregamento público, em todas as ilhas do país.

O programa de incentivos à mobilidade eléctrica é implementado pela Direcção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, no âmbito do projecto Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde, financiado pelo Namma Facility e com assistência técnica da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).