Governo atribui incentivos financeiros para aquisição de carros 100% eléctricos

O Governo vai atribuir incentivos no máximo de 5,5 milhões de escudos para as pessoas singulares ou colectivas na aquisição de carros 100% elétricos, e o mínimo de 88 mil escudos para postos de carregamento. A informação foi avançada pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, em conferência de imprensa esta manhã na cidade da Praia.

Alexandre Monteiro diz que com esse incentivo, o governo quer mobilizar a aquisição de 600 veículos eléctricos, e 100 postos de carregamentos no período de 2022 a 2025.

Segundo o ministro da Indústria Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, trata-se de um financiamento de aproximadamente 7 milhões de euros, "que envolve todos os componentes, e para esta componente específica de promoção de incentivos é cerca de 3 milhões de euros. Estimamos que com esse pacote para essa componente, podemos incentivar a aquisição de 600 veículos, das diferentes categorias, e cerca de 100 postos de carregamentos", avançou.

Alexandre Monteiro acrescentou que podem candidatar-se aos incentivos do governo para a aquisição de carros eléctricos todas as pessoas singulares ou colectivas de direito público ou privado com domicílio fiscal em território cabo-verdiano.

“Incluindo pessoas maiores de 18 residente em Cabo Verde, empresas, instituições públicas e organizações não-governamentais. O impacto esperado é o de facilitar a compra e a utilização de veículos eléctricos pelos primeiros utilizadores que enfrentarão preços mais elevados. As candidaturas são submetidas mediante o preenchimento de um formulário electrónico através de uma plataforma digital e todas as informações serão disponibilizadas para o efeito”, explica.

Alexandre Monteiro avança ainda que os valores dos incentivos são padronizados para diferentes categorias de veículos eléctricos, e serão ajustados de forma faseada no período 2022 a 2025, em concertação com o comité de pilotagem do Programa de Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde (PROMEC).