Governo expande parque aerogerador na Praia e aumenta armazenamento de energia no Sal e Boa Vista

O Governo vai expandir o parque aerogerador do Monte de São Filipe, no município da Praia, e alargar a capacidade de armazenamento de energia nas ilhas do Sal e Boa Vista, avançou hoje o director nacional de indústria e energia, Rito Évora.

A concretização deste projecto acontece graças à assinatura, hoje, de um memorando de entendimento entre a Direcção Nacional da Indústria, Comércio e Energia e a Cabeólica. O director nacional de indústria e energia, Rito Évora, avança que a iniciativa está dentro das políticas do governo de transição e de aceleração energética.

“[O projecto] visa em primeiro lugar a expansão do parque aerogerador de monte São Filipe, aqui no município da Praia, mas também a expansão em termos de capacidade de armazenamento no Sal e na Boa vista. Esse projecto está dentro do que é o enquadramento e da política de transição energética e orientação do governo para aceleração da transição energética, e mais uma pedra importante no edifício que está sendo construído” avança.

O administrador-delegado da Cabeólica, Bruno Lopes, diz que a empresa assume o papel de parceiro do governo com o compromisso na transição energética do país.

"E neste período sensível que nós atravessamos particularmente para o sector da energia, a Cabeólica, com este projecto, reafirma aqui o seu contributo na aceleração dessa transição energética", afirma.

A cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre a Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia e a Cabeólica contou com a presença do Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro.