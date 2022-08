Operação Alcatraz: Ministério Público acusa sete arguidos de tráfico de drogas

O Ministério Público (MP) deduziu acusação, requerendo julgamento em Processo Comum Ordinário e com intervenção do Tribunal Singular para efectivação da responsabilidade criminal de sete arguidos imputando-lhes a prática em co-autoria material de um crime de tráfico de drogas de alto risco agravado, no âmbito da operação Alcatraz.

Numa nota publicada na sua página na Internet, o MP refere que requereu ainda a manutenção das medidas de coação anteriormente aplicadas aos arguidos, continuando em prisão preventiva, por se manterem inalterados os pressupostos que determinaram a respectiva aplicação. De referir que no passado mês de Abril a Polícia Judiciária apreendeu uma grande quantidade de droga na sequência de uma mega operação de Tráfico Internacional de Droga denominada Alcatraz. A mega operação resultou na detenção de sete indivíduos de nacionalidade estrangeira e resultou na apreensão de 5461,2 kg de cocaína distribuídos em 214 fardos que estavam a bordo de uma embarcação pesqueira abordada por autoridades cabo-verdianas e dos EUA. Na altura o Director Nacional da Polícia Judiciária Ricardo Gonçalves,revelou que se tratou de uma operação conjunta com as Forças Armadas (Guarda Costeira), coordenada através do Centro de Análise e Operações Maritimas- Narcóticos (MAOC-N) e que contou ainda com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Drug Enforcement Administration, da Marinha dos EUA e da National Crime Agency do Reino Unido. Os sete tripulantes, são todos do sexo masculino, sendo 5 de nacionalidade brasileira e 2 de nacionalidade montenegrina, com idades compreendida entre 32 e 66 anos. Devido ao facto de a detenção em flagrante delito ter sido ordenada a bordo de um navio em alto mar, localizado a 503MN (Milhas Náuticas) Nordeste de Cabo Verde, a embarcação demorou 5 dias de navegação até chegar ao porto da Praia, o mais próximo do local de abordagem.

