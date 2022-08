"Os Direitos Humanos não vão de férias" e percorrem os bairros da Praia

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC), em parceria com o movimento Jovens Pela Paz (JXP), promove a 3ª edição da iniciativa “Os Direitos Humanos não vão de férias''.

O projecto estende-se a vários bairros da capital e de acordo com Mariza Nascimento, técnica da CNDHC, a finalidade é dar a conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

"Desta forma, nós incentivamos as pessoas a tomarem conhecimento do documento, a despertar o interesse pelos artigos, pela declaração Universal dos Direitos Humanos, de forma a que fiquem mais conscientes do seus direitos e deveres e incentivar a que os pratiquem no seu dia-a-dia”, explica.

Carla Cardoso, do movimento “Jovens pela Paz – JxP”, comenta que, com a iniciativa, também se trabalha para a paz.

"E nada melhor que trazer a paz através dos nossos direitos e deveres, porque quando sabemos os nossos direitos e deveres, não vamos violar os direitos dos outros, e com isso não vamos violar a paz das pessoas", avança.

A 3ª edição da iniciativa “Os Direitos Humanos não vão de férias” será realizada em oito etapas, tendo a primeira ocorrido no porto da Praia, no início da semana.