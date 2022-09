PN detém cinco pessoas e apreende seis armas de fogo e 111 armas brancas durante operação em bairros da capital

A Polícia Nacional (PN) realizou hoje, na Cidade da Praia, uma operação especial de prevenção ao crime tendo como foco os bairros Achadinha e Vila Nova. A acção culminou com a detenção de cinco indivíduos e apreensão de cannabis, 111 armas brancas, seis armas de fogo e outros objectos.

A informação foi avançada à imprensa através de um comunicado de imprensa, informando que cerca de 100 efectivos participaram da operação, com o apoio dos diversos ramos da PN.

Durante a operação foram realizadas buscas em 10 casas, mediante competentes mandados, tendo resultado na apreensão de seis armas de fogo, sendo cinco boca bedjo e uma pistola 6,35mm.

Também foram apreendidas quatro peças de ferro já moldadas para montagem de boca bedjo; cinco munição calibre 6,35mm; uma munição 7,65mm, duas munições de 12mm, sendo um dos quais deflagrado.

A PN informa ainda sobre a apreensão de 111 armas brancas, sendo 11 facas, 94 X-actos e seis tacos de basebol; dois pares de luvas táticas; 102,7grs Cannabi.

Entre outros objectos apreendidos constam seis gorros; uma máscara para esconder identidade; quatro bolsas de senhoras, uma bateria de viatura; um par de equipamentos para escalamento; 22 telemóveis; um Tablet; um Power Bank; duas colunas de som e acessórios; um DVD e um computador portátil.

Durante a operação, a PN confiscou um passe e um cartão de estudante, um Bilhete de Identidade e um Cartão Nacional de Identificação; um cartão de vacina e um cartão multibanco.

“60 pessoas foram abordadas e revistadas, 10 foram conduzidas para a DCIC para efeito de identificações e averiguações e cinco foram detidos para serem presentes ao Ministério Público, com as acusações de crimes de posse ilegal de armas de fogo e de estupefacientes, houve 27 viaturas fiscalizadas, duas coimas aplicadas por infrações de trânsito no valor 15 mil escudos”, refere o comunicado.

Conforme a mesma fonte, a finalidade da Operação foi de prevenir ou reduzir o risco de cometimento de crimes com a utilização de armas, mas também o controlo, a detecção, a localização e a apreensão de armas, principalmente as de fogo que estejam em situações de posse ilegal e que podem estar associadas a outros delitos, como sejam, assaltos, agressões e brigas de grupos.