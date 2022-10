TACV aguarda “novo” avião para retomar voos

A Administração da TACV Cabo Verde Airlines aguarda a substituição do avião por parte do operador, para retomar os voos cancelados na sequência da avaria no aeroporto de Lisboa, quinta-feira, 20, da aeronave alugada em regime de ACMI. A informação é avançada pela presidente do Conselho de Administração, Sara Pires, e surge na sequência das notícias que dão conta de uma centena de passageiros que aguardam por um voo da Cabo Verde Airlines que já foi cancelado diversas vezes. Segundo Sara Pires, o avião alugado para substituir o aparelho da TAAG que foi para pintura e manutenção, avariou quinta-feira, 20, e desde então está-se a trabalhar na resolução do problema. “O operador está a tentar resolver a avaria e se não conseguir vai substituir o avião”, disse Sara Pires, sem, no entanto, avançar uma previsão certa da retoma das operações. Foram cancelados os voos de quinta e sexta-feira que, segundo a PCA da companhia aérea, “serão repostos logo após a reposição da aeronave”. Este sábado, a companhia informou no Facebook que os passageiros serão contactados ao longo do dia. Questionada sobre as alegadas falhas na assistência aos passageiros, Sara Pires afirma que “no primeiro dia houve falhas na assistência, porque pensou-se que a avaria seria resolvida de forma rápida”, mas esclarece que após a actualização das informações “a TACV disponibilizou toda assistência aos passageiros, nomeadamente alojamento, alimentação e encaminhamento”. O Airbus A320, da Airhub Airlines, que está a assegurar a operação da companhia aérea, foi alugado em finais de Setembro, em regime de ACMI, com tripulação, manutenção e seguro, para substituir o avião da TAAG, que deve regressar à frota no dia 30 de Outubro, segundo informação da responsável da empresa.

