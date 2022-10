Praia a colhe a décima Assembleia Geral Extraordinária do BIDC

Arrancou hoje, na cidade da Praia, a décima Assembleia Geral Extraordinária do Banco de Investimento e Desenvolvimento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (BIDC). Durante a reunião será feita a discussão e a avaliação do estudo que identifica os pontos fortes e as áreas a melhorar em relação à governação e à organização do BIDC, assim como a tomada de decisões adequadas para alcançar os objectivos estabelecidos e a durabilidade das acções.

Informação avançada pelo ministro das Finanças e do Fomento Empresarial de Cabo Verde, Olavo Correia, na qualidade de Presidente do Conselho de Governadores do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CEDEAO.

“O Plano de acção versa também sobre a Organização, os Processos e designadamente, o Controlo interno, o Risco e a Conformidade. Versa ainda sobre o Sistema de Informação, o Diagnóstico financeiro e os Recursos Humanos. Nesta reunião vamos fazer também o ponto de situação sobre do aumento do capital autorizado do seu nível actual de 1,0 mil milhões de unidade de contas para 2,5 mil milhões de unidade de contas e a chamada para a realização da terceira tranche para, Reforçar os fundos próprios do Banco, a adequação do capital e aumentar a liquidez do Banco”, avança.

Olavo Correia quer que o BIDC seja um instrumento importante para ajudar o continente africano e a CEDEAO, a atingir alguns objectivos, nomeadamente a aceleração das reformas económicas.

"Para fazermos faces aos choques externos, em segundo lugar temos que gerir a crise alimentar e nutricional, e temos que dar respostas, respostas para garantirmos em África a segurança alimentar e evitar com que os Africanos morrem de fome. Em terceiro lugar temos de garantir as condições para acelerarmos o crescimento económico, para criarmos empregos qualificados e bem remunerados para os jovens africanos e para os jovens da CEDEAO, temos de dar respostas às alterações climáticas, mas também a transição energética, queremos ver o banco presente nessas agendas ”, explica

O Banco de Investimento e Desenvolvimento da CEDEAO é uma instituição financeira líder regional, de investimento e desenvolvimento, detida pelos quinze Estados membros da organização regional.

A reunião extraordinária do Conselho de Governadores do BICD, é a primeira presidida por Olavo Correia e Silva, no contexto dos choques associado às questões climáticas, da crise da pandemia da covid-19, da guerra na Ucrânia e a consequente alta generalizada dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentícios.