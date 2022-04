PM enaltece visibilidade de Cabo Verde com eleição de Olavo Correia no BIDC

O primeiro-ministro considerou hoje que a eleição do vice-primeiro-ministro para a presidência do Conselho de Governadores do Banco de Investimento e Desenvolvimento (BIDC) da CEDEAO representa uma distinção e um bom momento para a visibilidade de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva manifestou esta posição sobre eleição de Olavo Correia, à margem do encontro do consenso Governo/PAICV, tendo afirmado que o Governo tem estado a apostar para que o País possa ter quadros representados a nível de organizações internacionais”. “É sempre Cabo Verde a estar presente e a estar representado”, asseverou o chefe do Governo, para quem “é sempre uma voz de Cabo Verde numa representação internacional, que sempre defende e protege os nossos interesses”, realçou manifestando a sua alegria pela forma como Olavo Correia foi eleito de forma unânime na 20ª Assembleia-Geral Ordinária do BIDC. O Banco de Investimento e Desenvolvimento é uma instituição financeira criada pelos 15 estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que são Cabo Verde, Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. O BIDC tem por objectivo geral contribuir para o desenvolvimento económico da África Ocidental através do financiamento dos projectos e dos programas da CEDEAO, nomeadamente aqueles que se prendem com os transportes, a energia, as telecomunicações, a indústria, a redução da pobreza, o ambiente e os recursos naturais.

