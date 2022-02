Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável lançado hoje na Praia

Os Recursos humanos e uma economia mais digital e sustentável são alguns dois eixos do Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável (PEDS), destacados pelo ministro das Finanças. Olavo Correia diz que uma economia mais sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto vista social, é fundamental para o território.

O governante falava hoje aos jornalistas durante a apresentação PEDS 2022-2026, que aconteceu na Cidade da Praia.

“O Território e as ilhas são activos nacionais endógenos, são activos únicos que apenas existem em Cabo Verde. Esses activos devem ser protegidos porque são de todos e são para todos. Merecem ter protecção, por isso, tudo o que tem a ver com o território, com defesa e protecção do ambiente, com a valorização dos recursos endógenos vai estar, e vai constar da agenda em termos de top das nossas prioridades. Mas também a inclusão social. Um país como Cabo Verde tem que procurar ser inclusivo do ponto de vista social, do ponto de vista regional e também do ponto de vista de género. Essa preocupação é fundamental para que todos possam no fundo abraçar o desenvolvimento e possam também retirar o proveito desse desenvolvimento”, explica.

Olavo Correia quer ter um país que possa produzir e exportar para as zonas económicas especiais e atrair o investimento privado nacional, da diáspora e do estrangeiro.

Por sua vez o Primeiro-ministro, no seu discurso, realçou que não são as máquinas e nem as infra-estruturas que fazem mover países para o desenvolvimento, mas sim o seu capital humano e social em ambiente político, social e económico que estimule o conhecimento e a inovação.

“Que estimule o conhecimento, a inovação, o empreendedorismo, a superação, o esforço, o trabalho, a solidariedade e o compromisso com as gerações futuras. Este é o maior desafio de Cabo Verde e o maior desafio para a implantação eficaz do processo de desenvolvimento”, apontou Ulisses Correia e Silva.

O PEDS, acrescentou o primeiro-ministro, “é muito mais do que um exercício de planeamento. É uma orientação e um compromisso geracional com o futuro. Um instrumento de alinhamento e mobilização do Governo, dos Municípios, das Empresas, academias, das Organizações da Sociedade Civil e dos parceiros de desenvolvimento”, avança.

Com o PEDS, que vai até 2026, o Governo quer posicionar Cabo Verde como um país seguro do ponto de vista sanitário, acelerar o crescimento económico, garantir a coesão territorial e a coesão social e acelerar a transição energética diversificando a economia e aumentando o potencial de crescimento económico.