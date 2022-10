Governo quer ensino superior nas ilhas sem universidades

O governo está a desenvolver um trabalho estratégico para garantir que o ensino superior chegue a todo o país, nomeadamente às ilhas onde não existem universidades anunciou, hoje, o primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva falava esta manhã, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura do ano lectivo 2022/23 na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

“Em Santo Antão, irá iniciar o seu funcionamento neste ano lectivo 2022/23 e outras situações serão analisadas de forma a podermos chegar lá onde há necessidade de procura do ensino superior, não necessariamente com criação e construção de mais universidades nas ilhas, mas levar o ensino superior através da transformação digital, do digital, aulas à distância e presenciais, e criar todo um mecanismo que depende da capacidade de implementação das universidades, explica.

A Universidade de Cabo Verde arranca este ano lectivo com cerca de 800 novos estudantes, um número ligeiramente inferior ao registado no ano lectivo anterior. O reitor da instituição de ensino superior pública, José Arlindo Barreto, analisa possíveis causas para a diminuição.

“Acho que a conjuntura atual fez com que os estudantes esperassem ainda por melhores condições para ingressarem no ensino superior. Outros querem sair para o exterior, porque têm outras expectativas. Mas estamos certos que, com ajuda de todos, teremos uma boa moldura neste novo ano lectivo. Nós temos 3600 estudantes aqui na Universidade de Cabo Verde” revelou.

A cerimónia de abertura do novo ano académico da Universidade aconteceu esta manhã no Centro de Convenções da Uni-CV, onde também esteve presente o ministro da Educação, Amadeu Cruz.

A semana de acolhimento e integração dos novos estudantes decorre de 03 a 09 de Outubro.

O Campus da Universitário da Uni-CV, na Cidade da Praia, dispõe de 61 salas de aula, cinco auditórios, cada um com capacidade para 150 lugares, oito salas de informática, oito salas de leitura, 34 laboratórios, um salão multiusos com capacidade para 654 pessoas, edifícios de administração, edifícios pedagógicos, refeitórios, biblioteca, dormitórios e espaços desportivos.