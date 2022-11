Forças Armadas são importante escola de cidadania - ministra da Defesa

Não pode existir Defesa Nacional sem a componente de defesa das Forças Armadas e não existem Forças Armadas sem o Serviço Militar. Posição da ministra de Estado e Defesa Nacional, ao presidir à sessão de abertura do Fórum de Reflexão sobre o Serviço Militar Obrigatório.

Janine Lélis diz que as Forças Armadas são uma importante escola para a cidadania e para a vida, preparando milhares de jovens.

''É imprescindível que continuemos a reforçar a formação para os jovens durante a prestação do Serviço Militar Obrigatório, para que possamos formar bons soldados e igualmente bons cidadãos. O Estado deve, pois, continuar a capacitação e contribuir para que esses jovens ganhem aptidões e habilidades profissionais e possam estar em condições de entrar para o mercado de trabalho e continuar a contribuir para o desenvolvimento deste país”, explica.

A governante avança que foi trabalhada a revisão do “Programa Soldado Cidadão”, cujo projeto já foi aprovado e com o financiamento garantido. Janine Lélis elenca um conjunto de outras reformas em curso.

“Já estamos a trabalhar a revisão do Conceito Estratégico da Defesa, a Justiça Militar está sendo revista, a proposta já se encontra na fase de finalização. Estamos igualmente a trabalhar na regulamentação do serviço de saúde, no aprimoramento da informação militar, no reforço da base de instrução militar dos recrutas, já criámos a comissão para a implementação da Autoridade Aeronáutica Militar, vamos dar início à implementação da Sede da Zona G, no quadro da Arquitectura para Segurança Marítima Regional e Internacional. Acreditamos que estamos no caminho certo no que concerne às ambições que temos para a Defesa e contamos com todos nesta caminhada”, afirma.

O Fórum de Reflexão sobre o Serviço Militar Obrigatório é realizado no quadro das celebrações do Dia da Defesa Nacional, que se assinala a 6 de Novembro e visa lançar um debate em torno do conceito, conteúdo, extensão e abrangência, à luz dos novos desafios que se colocam ao país.

Do programa de celebração do Dia da Defesa Nacional constam também a actividade “Soldado Por um Dia” em todos os Comandos das Regiões Militares e da Guarda Costeira, no dia 5 de Novembro de 2022, e no dia 6 de Novembro o tradicional Desfile Militar, que acontece em simultâneo nas principais artérias da Cidade do Mindelo, da Cidade dos Espargos e na Avenida Cidade de Lisboa, na Cidade da Praia.