Cabo Verde seleccionado para programa de cooperação militar

A ministra da Defesa anunciou, este domingo, que a Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, nos EUA, seleccionaram Cabo Verde para um programa especial de cooperação.

O anúncio foi feito pela ministra da Defesa, Janine Lélis, durante a cerimónia de juramento de bandeira que se realizou em São Vicente.

Segundo a ministra Janine Lélis esta parceria terá uma duração de cinco anos e surge como uma resposta a um pedido feito pelo Governo de Cabo Verde em Dezembro de 2019. Para Janine Lélis trata-se de mais uma oportunidade de crescimento para as “Forças Armadas pelas oportunidades que terão”.

“Cabo Verde já está a fazer a identificação das áreas prioritárias e de interesse mútuo para, no quadro desta colaboração, melhor capacitar as Forças Armadas nos seus mais diversos campos de actuação”, acrescentou a ministra durante o seu discurso.

Janine Lélis destacou ainda que Cabo Verde está a fazer uma aposta forte na defesa cooperativa procurando mobilizar parcerias estratégicas que empoderam o País no combate às ameaças que enfrenta, principalmente, através dos mares como o terrorismo, a criminalidade organizada transacional, a pesca ilegal, o tráfico de droga e a imigração clandestina, entre outros.

Janine Lélis diz-se confiante que “muito mais conseguirá” fazer no quadro de “uma boa diplomacia em prol das Forças Armadas e da Defesa em Cabo Verde”.

Satisfação norte-americana

“Esta é uma grande notícia para New Hampshire”, disse por sua vez o Governador de New Hampshire, Chris Sununu. “Estamos mais seguros como um Estado e país com parcerias estratégicas em todo o mundo”, numa nota a que o Expresso das Ilhas teve acesso.

Iniciado há 28 anos como uma iniciativa para ajudar os países emergentes por detrás da Cortina de Ferro, o State Partnership Program (SPP) envolve agora 83 países do mundo e a Guarda Nacional de todos os estados e territórios dos EUA.

“Cabo Verde, que fica à distância de um voo de sete horas a partir de Boston, representa o segundo país com que o Estado de New Hampshire estabelece este tipo de parceria”, isto porque desde o ano 2000 que a Guarda Nacional daquele Estado dos EUA assinou um acordo semelhante com El Salvador que Chris Sununu classifica como as alianças mais duradouras e bem sucedidas do programa.

“Temos a experiência e o conhecimento para construir uma forte parceria com o Cabo Verde”, disse por sua vez o Major General NH David Mikolaities, que desempenha as funções de Ajudante de Campo do Governador. “Para além dos benefícios partilhados para Cabo Verde e New Hampshire, temos uma oportunidade de desempenhar um papel estratégico ajudando a manter a estabilidade na região”.

“A selecção da Guarda Nacional (NHNG na sigla em inglês) para acrescentar Cabo Verde no SPP é o merecido reconhecimento da extraordinária reputação da NHNG como líder na Comunidade da Guarda Nacional”, disse a Senadora americana Jeanne Shaheen e membro da Comissão das Forças Armadas do Senado. “Esta nova relação proporcionará a New Hampshire uma valiosa experiência de trabalho com os nossos parceiros cabo-verdianos para combater as redes transnacionais de crime organizado e proporcionar oportunidades únicas para empregar os novos KC-46 do serviço de reabastecimento aéreo. Aguardo com expectativa a oportunidade de reforçar as relações entre os nossos dois países”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1040 de 3 de Novembro de 2021.