Escola Universitária Católica arranca este mês

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica) arranca o ano lectivo no próximo dia 21 de Novembro, com cursos de pós-graduação e mestrado. Confirmação do director da nova instituição de ensino, padre José Eduardo Afonso, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

O primeiro curso a abrir será uma pós-graduação para docência no ensino superior. “[Também] vamos ter uma pós-graduação que é em Ciências Religiosas e na Doutrina Social da Igreja, mas temos em carteira um mestrado a partir de Fevereiro, se tudo correr bem, em Ciências Religiosas. Nos próximos anos, pensamos desenvolver actividades que vão de encontro àquilo que é a necessidade do Homem cabo-verdiano, como por exemplo trabalhar a psicologia positiva, trabalhar a investigação científica, trabalhar tudo aquilo que tem a ver com a família, com o pilar da sociedade. Vamos e estamos a pensar em trabalhar essas dimensões, por forma a dar o nosso contributo na formação do Homem cabo-verdiano”, explica. O padre José Eduardo Afonso avança que as aulas irão iniciar com um número de discentes na casa dos dois dígitos. “A formação para docência, temos mais de quarenta inscritos e matriculados, em Ciências Religiosas, quarenta e cinco. Também Doutrina Social da Igreja temos um número bastante satisfatório, que nos permitirá arrancar com essas formações. Mas naturalmente que nos próximos anos vamos alargando, porque esta universidade, vai ter um papel muito importante na promoção de cursos que muitas vezes a sociedade não valoriza, como por exemplo a filosofia, que nos ensina a pensar e nos dá uma capacidade enorme de abstracção”, avança. A EU Católica, terá a sua reitoria na cidade da Praia e um director regional em São Vicente, onde também serão ministrados os cursos. A Escola Universitária Católica conta com a parceria da Universidade Católica Portuguesa, além das congéneres do Brasil, Espanha e Itália, que irão disponibilizar alguns professores. A instituição foi formalizada por Despacho Conjunto dos Bispos das Dioceses de Santiago e de Mindelo, no dia 1 de janeiro de 2022 e obteve o reconhecimento civil, pela Agência Reguladora do Ensino Superior, a 27 de Outubro de 2022.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.