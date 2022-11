​CNDHC lança Materiais Educacionais no âmbito do Projecto “Direitos Humanos para Crianças”

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) fez hoje o lançamento dos Materiais Educacionais no âmbito do Projecto “Direitos Humanos para Crianças”.

O acto teve lugar na cidade da Praia, foi presidido pelo Director Nacional de Educação, Adriano Moreno, do Embaixador de Portugal na República de Cabo Verde, António Albuquerque Moniz, e contou com a intervenção da Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas.

Segundo Zaida Freitas, este projecto, que foi lançado no ano passado, prevê a criação de um conjunto de materiais que permitam o ensino formal dos direitos humanos às crianças dos 5 aos 10 anos de idade.

“Hoje iremos fazer o lançamento do manual do educador que é dirigido aos professores do ensino básico e aos educadores do pré-escolar e também o caderno de actividades dirigidas às crianças desta faixa etária, porque sabemos que o ensino dos direitos humanos é muito importante, mas para isso é preciso criar as condições para o ensino formal dos direitos humanos”, frisa.

Zaida Freitas explicou que para a realização do projecto a CNDHC trabalhou com o Ministério da Educação, os educadores e os professores do ensino básico. “Não todos, mas uma boa parte, de todas as ilhas já receberam formação neste sentido, mas não tiveram ainda acesso a todos os materiais. A partir de hoje já estaremos em condições de fazer chegar às nossas escolas e jardins de infância o kit de direitos humanos que irá permitir o ensino dos direitos humanos a crianças dos 5 aos 10 anos de idade”.

A Presidente da CNDHC avançou que, no âmbito deste projecto, vai ser assinado hoje um protocolo com o Ministério da Educação, onde a comissão irá fornecer kits de direitos humanos, cabendo ao ministério irá assumir a responsabilidade de fazer a sua distribuição e os fazer chegar aos destinatários.

“Este projecto é sustentável e não pára por aqui, o que se pretende realmente é a transversalização dos direitos humanos e da cidadania desde tenra idade, por isso que estamos a trabalhar com crianças a partir dos 5 anos de idade, mas a ideia é que esses professores que tiveram informação sejam multiplicadores e levem as competências adquiridas durante esta formação aos seus colegas. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania assume o compromisso de continuar a colaborar junto do Ministério da Educação para que efectivamente o ensino dos direitos humanos e da cidadania seja uma realidade nas nossas escolas”, salienta.

Conforme indicou, o kit será entregue às escolas, pois esses materiais serão utilizados pelos professores e educadores. Este kit é formado por cartilha, caderno de actividades e jogo loto. “Constitui o kit dos direitos humanos a cartilha que já foi adaptada em banda desenhada para as crianças. Esta cartilha também foi adaptada em braille, porque queremos que seja inclusivo”.

“A cartilha versa sobre os 30 artigos da declaração universal sobre os direitos humanos, também fizemos em formato audiovisual e com a introdução da linguagem gestual para que todas as crianças tenham acesso. O caderno de actividade 1 é dirigido às crianças do pré-escolar e o 2 às crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Para além destes cadernos de actividades teremos um jogo loto e um manual do educador que irá servir de base, para que o professor possa utilizar este material junto às crianças", conta.