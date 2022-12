Cabo Verde apoia reeleição de António Vitorino

Primeiro-Ministro garante voto cabo-verdiano no actual director-geral da Organização Internacional das Migrações. Eleição acontecerá no primeiro semestre do próximo ano.

“Manifestei o apoio de Cabo Verde na reeleição de António Vitorino no cargo de director-geral da OIM”, escreveu Ulisses Correia e Silva no Facebook. O Chefe de Estado cabo-verdiano encontrou-se com o responsável pela Organização Internacional das Migrações, em Luanda, na embaixada de Cabo Verde em Angola. “A representação da OIM em Angola tem apoiado no retorno de cabo-verdianos e na implementação do projeto de mapeamento de cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos que residem em Angola”, sublinhou ainda o Primeiro-Ministro. António Vitorino é o actual Director-Geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), cargo para o qual foi eleito em Junho de 2018. A OIM é a agência das Nações Unidas responsável pela gestão das migrações internacionais e uma das principais agências humanitárias, beneficiando anualmente dos seus projectos mais de 30 milhões de pessoas, em resposta a situações de crise e conflito, em todo o mundo. No seu primeiro mandato, António Vitorino implementou reformas na estrutura da administração de topo, aumentou a diversidade geográfica e de género e estabeleceu mecanismos de avaliação e responsabilização, ao mesmo que tempo que melhorou a eficácia das actividades humanitárias da OIM em resposta a crises várias, incluindo no Iémen, Afeganistão e Ucrânia. A eleição do Director-Geral da Organização Internacional para as Migrações está agendada para Junho de 2023.

