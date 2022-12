Cozinheiras de cantinas escolares formadas em "Cozinha Básica” e “Primeiros Socorros e Combate a Incêndio”

Mais de 400 cozinheiras de cantinas escolares receberam hoje certificados de formação em “Cozinha Básica” e “Primeiros Socorros e Combate a Incêndio”.

A formação de "Cozinha Básica" foi promovida pela FICASE e ministrada pela Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, com financiamento do Grupo de Parceiros para Educação (GPE), no âmbito do projeto QIRD (Qualidade para Inclusão e Redução das Disparidades).

Quanto à formação em “Primeiros Socorros e Combate ao Incêndio” foi financiada pela FICASE, conforme avança o presidente da administração da fundação, Albertino Fernandes.

"Na primeira formação, [pretendeu-se] capacitar as cozinheiras para terem formação relacionada com primeiros socorros, com a situação de segurança nas cozinhas e nas escolas. A segunda formação, na cozinha básica, [visou] reforçar competências na área da culinária, de forma a termos uma refeição mais segura e de maior qualidade”, explica.

As duas ações de formação, de abrangência nacional, contaram com a parceria das Delegações do Ministério da Educação e surgiram da necessidade de capacitação e atualização de conhecimentos das cozinheiras, especialmente daquelas que integraram as cantinas escolares recentemente.

Elisângela Pereira, uma das formandas, entende que a formação é uma mais valia para a o dia-a-dia.

“Foi uma grande oportunidade para nós, cozinheiras, porque serve para o enriquecimento do nosso curriculum e não só, mas também para termos mais conhecimentos no nosso dia-a-dia", refere.

Esta foi a primeira fase do projecto de formação que contempla 405 cozinheiras, dos concelhos da Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, São Vicente, Porto Novo, Paúl e Ribeira Grande de Santiago. Na segunda fase, serão beneficiadas mais 330 cozinheiras, perfazendo um total de 735 cozinheiras que trabalham nas cantinas escolares, nos 22 concelhos do país.