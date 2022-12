Praia: Polícia Nacional “acorda” com mega-operação em bairros da zona sul

​A Polícia Nacional (PN) começou o dia de hoje com uma mega-operação nos bairros da Bela Vista, Achada de Santo António e Fundo Cobom, tendo, inclusive já feito algumas detenções e apreensão de armas de fogo.

Segundo informações fornecidas pelo comandante da operação, Roberto Lima, na localidade de Bela Vista, durante o dia de hoje a PN pretende fazer buscas a cinco residências a mando do Ministério Público (MP).

“Além dessas, pretendemos ainda fazer mais três buscas domiciliárias com mandado de um juiz de turno do Tribunal da Praia, que acompanha a operação”, informou Roberto Lima.

Para já, Roberto Lima não avançou número exacto, mas disse à Inforpress que já foram detidas pessoas e apreendidas algumas armas.

Esta mega-operação está enquadrada no Plano Natal/Fim-de-ano do Comando Regional de Santiago Sul e Maio (CRSSM) da Polícia Nacional que arrancou na semana passada com cerca de 500 efectivos, conforme avançou em conferência de imprensa o comandante Roberto Fernandes.

Segundo explicou, o plano do CRSSM tem como principais objectivos a diminuição do sentimento de insegurança e da sinistralidade rodoviária, bem como a prevenção e diminuição da criminalidade, manutenção da segurança e ordem públicas, garantia do funcionamento de instituições públicas e privadas, assim como a segurança da integridade física dos cidadãos e seus bens.

O mesmo pretende ainda, entre outros, diminuir o índice da criminalidade e delinquência, em especial daqueles que pelo seu impacto social e psicológico acusam maior sentimento de insegurança entre os populares, nomeadamente os crimes contra pessoas e contra o património.

Para ter essas condições, conforme disse o comandante, o CRSSM, através da oficina e parque auto da Direcção Nacional recuperou o “máximo” de viaturas que se encontravam imobilizadas.

Desde a semana passada a PN tem recebido o reforço diário de 60 formandos do 18º Curso de Formação dos Agentes da PN, que vão ajudar no policiamento de visibilidade e fiscalização de trânsito no período das 07:00 às 19:00.