Prisão preventiva para dois dos suspeitos de atentado em Achada Mato

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventida a dois dos suspeitos de envolvimento directo no atentado em Achada Mato. Ao outro que deu a cobertura, foi-lhe aplicada apresentação periódica a cada 30 dias. A informação foi avançada esta sexta-feira, 28, pela Polícia Nacional, através de um comunicado.

De referir que os três indivíduos foram detidos suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio ocorrido em 25 de Outubro, na zona de Achada Mato, cidade da Praia, em que foram vítimas de disparo de arma de fogo, um homem de 36 anos e uma criança de colo de dois anos de idade,

Os suspeitos, num automóvel, dirigiram-se à zona de Achada Mato, onde um deles desceu da viatura e efectuou vários disparos contra um homem de cerca de 36 anos, que se encontrava nas imediações, com uma criança de dois anos ao colo, para depois fugiram em direcção ao Fundo Cobom, tendo dois deles sido capturados pela Polícia, com apoio do circuito de vídeo vigilância, em flagrante delito, e apreendida a arma de fogo supostamente utilizada no crime.

O terceiro foi capturado no dia seguinte.