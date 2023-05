Prisão preventiva para suspeito de tentar assaltar casa de um agente da PN

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva um homem detido, em flagrante delito, quando este tentava assaltar a casa de um agente da Polícia Nacional.

Num comunicado divulgado hoje na sua página do Facebook, a PN informa que o caso ocorreu na madrugada do passado sábado, dia 20, por volta da 01h40, perto da Rotunda de Terra Branca, na Praia.

“Um efectivo pertencente à Esquadra Policial de Achada Santo António, quando regressava do serviço no Festival de Gamboa, ao entrar na sua residência, deparou com um individuo, de sexo masculino, na interior da mesma, arrastando uma coluna de som e com uma mochila nas costas, ambas pertencentes ao Agente, pronto para sair”, lê-se.

Ao ser abordado pelo referido Agente, o meliante entrou numa luta corpo a corpo com a agente, que teve de o imobilizar, através de técnicas policiais para, de seguida, solicitar apoio de viaturas operacionais.

O comunicado diz que já imobilizado, ao mesmo foi passada uma revista de segurança e, no interior da mochila, foram encontrados dez frascos de perfumes de diferentes marcas, vinte garrafas de cervejas e dois relógios, ambos de marca Diesel.

Igualmente foi encontrado um pé-de-cabra que o mesmo levava por debaixo do casaco que trajava e que terá usado para arrombar a porta, uma faca com cabo de madeira e um goro preto.

“O Centro de Comando e Controlo da Praia, através do sistema de videovigilância, terá podido capturar algumas imagens do sucedido”, consta no comunicado.

Detido e apresentado ao Ministério Público dentro do prazo legal para legalização da detenção e primeiro interrogatório de pessoa detida, ao mesmo foi aplicado a mais gravosa medida de coação pessoal, Pisão Preventiva.