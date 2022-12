Prisão Preventiva para seis Indivíduos indiciados da prática de vários crimes

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a seis homens indiciados da prática de vários crimes, entre os quais homicídio agravado na forma tentada, ofensa simples à integridade, na forma agravada, detenção de arma, e quadrilha.

Segundo um comunicado do Ministério Público, do passado dia 24, as detenções ocorreram no âmbito da investigação de dois autos de instrução.

A mesma fonte informa que no decorrer da referida investigação, com a coadjuvação da Polícia Nacional, foram, ainda, feitas várias diligências com vista a descoberta material dos factos, nomeadamente buscas domiciliárias com apreensões de armas de fogo de diversos tipos e calibres e outros instrumentos às residências dos arguidos.

A cinco arguidos indiciados da prática dos crimes de homicídio agravado na forma tentada, detenção de arma e quadrilha ou bando foram aplicados a medida de coação prisão preventiva.

A um arguido indiciado da prática dos crimes de ofensa simples à integridade, na forma agravada e detenção de arma foram aplicados a medida de prisão preventiva.

Os referidos processos, segundo o Ministério Público, continuam em investigação permanecem em segredo de justiça.