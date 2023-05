Suspeito de atirar contra deputado Manuel Moura fica em prisão preventiva

O suspeito de atirar no deputado Manuel Moura ficou em prisão preventiva, conforme a decisão do Tribunal da Comarca da Praia.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional, o suspeito foi detido domingo, dia 28. Trata-se de um homem de 20 anos de idade, residente em Terra Branca.

A mesma fonte refere que tudo terá acontecido, por volta das 20h30, quando o deputado regressava a sua residência, sita em Terra Branca.

Depois de estacionar a sua viatura, Manuel Moura desceu e foi surpreendido por dois indivíduos, por ele desconhecidos, de entre eles o ora detido, que anunciaram o assalto, agredindo-lhe com um tiro de pistola “boca bedju”, que lhe atingiu na face e no peito.

“Socorrido ao Hospital Universitário Agostinho Neto, foi submetido a intervenções cirúrgicas, de momento a vítima encontra-se estável e a recuperar bem. Feitas várias diligências o autor veio a ser localizado e detido no dia seguinte, ainda na posse da arma do crime e das roupas que utilizava no momento de cometimento do acto”, diz o comunicado.

Das articulações com o Ministério Público o suspeito foi entregue ao Tribunal sob detenção e submetido ao primeiro interrogatório, foi decretada a prisão preventiva, como medida de coação pessoal.