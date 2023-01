Lei de Revisão do Estatuto da Criança apresentado na Praia

Foi apresentado, hoje, na Praia, o anteprojecto da Proposta de Lei de revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e do anteprojecto da sua Regulamentação.

A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), avança que durante a revisão Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para além dos direitos das crianças que já existe serão introduzidos os deveres das crianças e também das famílias de acolhimento.

"Vai haver introdução de estatísticas dos dados das crianças e adolescentes, vai haver uma melhoria na parte de adopção nacional e internacional, vai haver também a introdução de qual é o papel dos municípios nos direitos das crianças, vão haver melhorias nas instituições de acolhimento, são vários aspecto que serão melhorados, alguns introduzidos ", aponta.

O ECA foi aprovado em 2013, passado 10 anos muita coisa mudou.

Maria Silva sublinha que também houve alguns constrangimentos na aplicação do ECA, por parte dos profissionais da justiça, da saúde e mesmo da protecção da criança

“Principalmente no que diz respeito ao artigo 113, que fala de procedimentos imediatos, casos da criança estar em perigo de vida, devido a violência perpetrada por adultos. Então são aspectos que vão ser melhorados introduzidos para que haja um consenso a nível dessa todas estruturas que trabalha na protecção da criança, e o ECA também nunca foi regulamentada, e agora vamos regulamentar principalmente a parte que em diz respeito aos comité municipal para a defesa dos direitos da criança que muitas vezes o trabalho fica um pouco dificultado por causa dessa falta de regulamentação", explica

A revisão do ECA é uma parceria entre Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente e o UNICEF, que em conjunto elaboraram as propostas de alterações necessárias à sua regulamentação.

O ato da apresentação do Anteprojeto de Proposta de Lei de Revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Anteprojeto da sua Regulamentação, foi presidida pela Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima.